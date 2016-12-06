Арбитраж признал банкротом одну из крупнейших в РФ МФО "Народная Казна"

РАПСИ

15:36 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупную микрофинансовую организацию (МФО) «Народная Казна», сообщили РАПСИ в пресс-службе Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих.

Конкурсным управляющим должника утвержден Иван Рыков. В реестр требований кредиторов МФО включена задолженность перед 31 человеком в размере 282 миллиона рублей.

По информации управляющего, финансовые затруднения у компании начались в конце 2014 года, когда пошли массовые задержки платежей от заемщиков. Тогда МФО «Народная Казна» получила премию «Финансовая элита России», а «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило ей рейтинг кредитоспособности на уровне «А+».

Рыков считает, что Центробанк РФ неизбежно придет к тому, что начнет применять к микрофинансовым организациям инструмент временной администрации, как это происходит с банками. Это, по его мнению, позволит защитить права вкладчиков МФО. «Временная администрация вводится Центральным банком в ситуации, свидетельствующей о потенциальной угрозе правам кредиторов. Она состоит из профессиональных антикризисных управляющих, а также представителей регулятора. Руководство МФО при этом отстраняется от оперативного управления», — напомнил он.

По мнению Рыкова, «временная администрация — это весьма действенный инструмент. Если его не начать использовать, в ближайшие пять лет могут обанкротиться большинство действующих микрофинансовых организаций, а рынок МФО выполняет важную функцию в экономике и поддерживает малое предпринимательство».

МФО «Народная Казна» входила в состав одноименной группы компаний «Народная Казна», которая включает в себя управляющую компанию ЗАО «Торговый Дом «Народная Казна», коллекторское агентство ООО «Региональное Агентство Деловой Безопасности», Ассоциацию микрофинансовых организаций и контакт-центр ООО «Фестлайн». МФО имеет представительства в регионах России. Основные источники фондирования МФО «Народная Казна» — собственные средства, открытые кредитные линии, а также привлеченные от физических и юридических лиц средства.

«Народная Казна» в 2014 году стала пятой микрофинансовой организацией, которая в рамках программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Москве на 2012-2016 гг.» начала активное финансирование субъектов малого предпринимательства.