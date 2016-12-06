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Арбитражная практика

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Фирма, выдавшая продукцию КНР за свою, признана судом недобросовестной - ФАС

Теги: Седьмой арбитражный апелляционный суд, Кемеровская область, Россия
19:12 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения антимонопольного органа о признании нарушением закона о защите конкуренции действий ООО «Полифлок», которое выдавало китайскую продукцию за собственную на электронных торгах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство отмечает, что еще в 2014 году кемеровское УФАС по результатам рассмотрения заявления ООО «Спутник» возбудило дело о недобросовестной конкуренции ООО «Полифлок». «Специалисты управления установили, что это общество, участвуя в электронных торгах, предлагало потребителям китайскую ионообменную смолу под видом продукции Российского производства (катионит Ку-2-8)», - подчеркивается в сообщении.

В октябре 2015 года комиссия управления вынесла решение, которым признала действия ООО «Полифлок» нарушением закона о защите конкуренции. Общество не согласилось с выводами антимонопольного органа и пыталось обжаловать их в судебном порядке.

«Позицию УФАС признали законной в Арбитражном суде Кемеровской области, а сегодня нас поддержала и апелляция. Это решение очень важно для антимонопольного органа, поскольку несколько лет назад судебная практика по итогам подобного дела складывалась не в пользу управления. Сейчас суды принимают во внимание доводы УФАС и считают их обоснованными», - сказала заместитель руководителя УФАС Людмила Ланцман.

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Фирма, выдавшая продукцию КНР за свою, признана судом недобросовестной - ФАС

19:12 06/12/2016 Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения антимонопольного органа о признании нарушением закона о защите конкуренции действий ООО «Полифлок», которое выдавало китайскую продукцию за собственную на электронных торгах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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