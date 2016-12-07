Арбитраж подтвердил штраф УФАС в 1 млн руб для "РостовАвтоДора"

16:24 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность штрафа УФАС в размере 1 миллион рублей, наложенного на ГУП РО «РостовАвтоДор» за самовольное установление тарифа на транспортные услуги, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, в УФАС по Ростовской области поступило заявление ООО «Технобазис» на действия ГУП РО «РостовАвтоДор». «В ходе рассмотрения заявления Ростовским УФАС России установлено, что в соответствии с заключенным договором ГУП РО «РостовАвтоДор» передавало ООО «Технобазис» в пользование участок железнодорожных путей необщего пользования, расположенный в Азове Ростовской области. При этом цену за использование путей ГУП РО «РостовАвтоДор» установило самостоятельно», - отмечается в сообщении.

УФАС подчеркивает, что ГУП РО «РостовАвтоДор» не имело права самостоятельно устанавливать тариф для ООО «Технобазис» на пользование железнодорожными путями, извлекая доход в нарушение норм тарифного законодательства. Комиссия Ростовского УФАС признала ГУП РО «РостовАвтоДор» нарушителем закона «О защите конкуренции».

ГУП РО «РостовАвтоДор» обжаловало решение и предписание УФАС в судебном порядке, однако в удовлетворении требований Арбитражный суд Ростовской области отказал.