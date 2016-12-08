Кассация подтвердила законность штрафа УФАС в 650 тыс руб для РЖД

13:51 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность штрафа Омского УФАС в размере 650 тысяч рублей, наложенного ОАО "РЖД" за злоупотребление доминирующим положением и нарушение закона "О защите конкуренции", говорится в сообщении антимонопольного органа.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), нарушение перевозчика выразилось во включении в договор между ОАО "РЖД" и ООО "ЖБИ-12" условий, противоречащих действующему законодательству. "Также неправомерность злоупотребления выразилась и во взимании на основании этого договора с ООО "ЖБИ-12" ежесуточной платы за пользование железнодорожным путем необщего пользования, принадлежащим ОАО "РЖД"", — отмечается в сообщении.

По факту нарушения ОАО "РЖД" было привлечено к административной ответственности и штрафу. Не согласившись с принятыми антимонопольным органом актами, ОАО "РЖД" обратилось в суд об отмене решения по делу и постановления о назначении административного наказания. Суды трех инстанций поддержали позицию антимонопольного органа, отказав перевозчику в удовлетворении заявленных требований.