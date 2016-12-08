Рейтинг@Mail.ru
 
08/12/2016 21:46
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд прекратил производство по заявлению о банкротстве "дочки" ГК "Ростех"

Контекст
Теги: Банкротство, Ростех, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:50 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Научно-исследовательский учебный центр новых технологий и материалов "Атом" (НИЦ "Атом"), дочерней структуры госкорпорации "Ростех", говорится в материалах дела.

Суд отказал во введении наблюдения Сергею Духанину, который выступал заявителем по делу о банкротстве. Размер претензий Духанина к НИЦ "Атом" в картотеке арбитражных дел не отражен.  

НИЦ "Атом" входит в один из холдингов корпорации "Ростех" и занимается разработкой новых технологий, материалов и аналитико-технологического оборудования для исследования и сертификации изделий радиоэлектронной техники.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд прекратил производство по заявлению о банкротстве "дочки" ГК "Ростех"

15:50 08/12/2016 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Научно-исследовательский учебный центр новых технологий и материалов "Атом" (НИЦ "Атом"), дочерней структуры госкорпорации "Ростех", говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд по иску РСП взыскал со структуры Hewlett-Packard более 110 млн руб

19:32 08/12/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого кинорежиссером Никитой Михалковым, о взыскании с ЗАО "Хюлетт-Паккард А.О." (структура компании Hewlett-Packard) более 110 миллионов рублей задолженности по "налогу на болванки", сообщил РАПСИ представитель истца.

Бизнесмен Полонский не признал вину в мошенничестве

15:59 08/12/2016 Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский не признал свою вину в мошенническом хищении денег в особо крупном размере при строительстве элитных жилых комплексов, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

Расследование РАПСИ: реорганизация IKEA как способ ухода от долгов

11:53 08/12/2016 Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. Однако, у экспертов есть подозрения, что реорганизация холдинга ИКЕА в России преследовала и другие противоправные цели. Чтобы разобраться в деталях этого знакового дела, РАПСИ провело собственное журналистское расследование.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера