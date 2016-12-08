Суд прекратил производство по заявлению о банкротстве "дочки" ГК "Ростех"

15:50 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Научно-исследовательский учебный центр новых технологий и материалов "Атом" (НИЦ "Атом"), дочерней структуры госкорпорации "Ростех", говорится в материалах дела.

Суд отказал во введении наблюдения Сергею Духанину, который выступал заявителем по делу о банкротстве. Размер претензий Духанина к НИЦ "Атом" в картотеке арбитражных дел не отражен.

НИЦ "Атом" входит в один из холдингов корпорации "Ростех" и занимается разработкой новых технологий, материалов и аналитико-технологического оборудования для исследования и сертификации изделий радиоэлектронной техники.