Рейтинг@Mail.ru
 
09/12/2016 18:54
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Воронежский суд признал банкротом экс-главу авиакомпании "Полет" Карпова

Контекст
Теги: Банкротство, Авиакомпания Полет, Арбитражный суд Воронежской области, Воронежская область, Россия
11:37 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом владельца местной авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова, говорится в решении суда.

В отношении Карпова открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утверждена Наталья Миронова из Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В решении суда говорится, что кредиторы на собрании 21 октября отказали в утверждении плана реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя Карпова. Было принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества. Согласно отчету финансового управляющего, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 570,7 миллиона рублей. Как следует из анализа финансового состояния должника, Карпов не ведет и не сдает соответствующую бухгалтерскую отчетность, его платежеспособность восстановить невозможно, отмечается в решении суда.

Заявление о банкротстве было направлено суд Россельхозбанком, задолженность Карпова перед которым составляет 209 миллионов рублей.

Базировавшаяся в Воронеже и позиционировавшая себя как первая частная авиакомпания России «Полет» прекратила свою деятельность в декабре 2014 года. Основателем и владельцем созданной в 1988 году авиакомпании был Анатолий Карпов.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Воронежский суд признал банкротом экс-главу авиакомпании "Полет" Карпова

11:37 09/12/2016 Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом владельца местной авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова, говорится в решении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Минспорт РФ тщательно изучит информацию второй части доклада WADA

18:18 09/12/2016 Министерство спорта России тщательно изучит представленную в обнародованной в пятницу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию с целью формирования конструктивной позиции, говорится в заявлении ведомства.

Турция переусердствовала после введения чрезвычайного положения - эксперты СЕ

18:32 09/12/2016 Власти Турции имели все основания для объявления в стране чрезвычайного положения в свете попытки государственного переворота, но они слишком далеко зашли, говорится в заключении Венецианской комиссии.

Низкие зарплаты и высокая нагрузка — судьи обозначили проблемы правосудия в РФ

15:14 09/12/2016 Повышение заработных плат работникам судебной системы, снижение нагрузки на суды, учреждение новых судов и повышение уровня материального и организационного обеспечения уже существующих — такие приоритетные направления развития судебной системы обозначили делегаты IX Всероссийского съезда судей в своем результирующем Постановлении, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении РАПСИ.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера