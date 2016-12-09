Воронежский суд признал банкротом экс-главу авиакомпании "Полет" Карпова

11:37 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом владельца местной авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова, говорится в решении суда.

В отношении Карпова открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утверждена Наталья Миронова из Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В решении суда говорится, что кредиторы на собрании 21 октября отказали в утверждении плана реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя Карпова. Было принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества. Согласно отчету финансового управляющего, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 570,7 миллиона рублей. Как следует из анализа финансового состояния должника, Карпов не ведет и не сдает соответствующую бухгалтерскую отчетность, его платежеспособность восстановить невозможно, отмечается в решении суда.

Заявление о банкротстве было направлено суд Россельхозбанком, задолженность Карпова перед которым составляет 209 миллионов рублей.

Базировавшаяся в Воронеже и позиционировавшая себя как первая частная авиакомпания России «Полет» прекратила свою деятельность в декабре 2014 года. Основателем и владельцем созданной в 1988 году авиакомпании был Анатолий Карпов.