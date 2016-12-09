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Арбитражная практика

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Срок реализации имущества экс-владельца "Миэль" Куликова продлен на полгода

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Миэль, Александр Куликов, Москва, Россия
17:32 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества основателя группы компаний «Миэль» Григория Куликова, ранее признанного банкротом, говорится в определении суда.

Арбитраж назначил судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового управляющего Куликова на 7 июня 2017 года. Ранее суд удовлетворил заявление Сбербанка о включении задолженности перед ним в размере около 196 миллионов рублей в реестр требований кредиторов экс-владельца ГК «Миэль».

В третью очередь реестра требований кредиторов Куликова включена задолженность перед банком в размере 153,8 миллиона рублей, 20,1 миллиона рублей процентов по кредиту и 21,5 миллиона рублей неустойки.

Суд 16 июня по заявлению Алексея Макарова признал Куликова банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена Анна Мариничева из НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Куликов не возражал против удовлетворения заявленных требований, отметил суд. Размер неисполненных Куликовым денежных обязательств перед заявителем составляет 1 миллион рублей основного долга, 149,5 тысячи рублей процентов по договору займа и 144 тысячи рублей пени по договору займа.

В начале июня Куликов был задержан в Латвии по запросу Генпрокуратуры РФ. В России следствие инкриминирует Куликову многомиллионное хищение у инвесторов элитного поселка «Барвиха-Вилладж», стоимость которого на сегодняшний день, по данным ГК «Миэль», составляет 4,17 миллиарда рублей. Главное следственное управление московской полиции предъявило Куликову заочное обвинение в мошенничестве и добилось заочного ареста. Позже его ориентировка появилась в списке разыскиваемых преступников и подозреваемых на сайте Интерпола.

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Срок реализации имущества экс-владельца "Миэль" Куликова продлен на полгода

17:32 09/12/2016 Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества основателя группы компаний «Миэль» Григория Куликова, ранее признанного банкротом, говорится в определении суда.
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