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Арбитражная практика

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ВС подтвердил законность пересмотра спора DELL и РСП на 80 млн руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Российский союз правообладателей, Верховный суд РФ, Никита Михалков, Москва, Россия
09:00 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность отправления на пересмотр в апелляцию заявления Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого кинорежиссером Никитой Михалковым, о взыскании с ООО "Делл" (российская "дочка" производителя компьютерной техники DELL) 79,6 миллиона рублей задолженности по так называемому "налогу на болванки", говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 1 февраля отклонил иск союза в полном объеме. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня удовлетворил иск РСП о взыскании денежных средств. Первоначально союз просил взыскать с компании около 88 миллионов рублей, однако в суде апелляционной инстанции союз отказался от требований на сумму 7,6 миллиона рублей.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 5 октября отменил постановление от 10 июня, отправив дело на пересмотр в апелляцию.

ООО "Делл" и РСП подали заявление в ВС РФ об отмене судебного акта кассации от 5 октября.

Верховный суд отклонил заявления истца и ответчика по данному спору. Кассация вправе отменить решение судов первой и апелляционной инстанций и направить дело на новое рассмотрение, отметил ВС. «Суд кассационной инстанции не вышел за пределы своих полномочий, обязав нижестоящий суд исследовать существенные для правильного разрешения спора обстоятельства», - также указала высшая инстанция.

Между сторонами в августе 2011 года был заключен договор об уплате импортером оборудования и материальных носителей средств для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. По этому договору РСП просил взыскать с компании вознаграждение за ввезенное оборудование в период с 26 октября 2010 года по 28 февраля 2015 года.

В обоснование своей позиции, истец указывал на то, что ответчиком не представлена информация о ввезенном на территорию РФ оборудовании в полном объеме. Не представлены сообщения о ввозе оборудования и материальных носителях, входящих в перечень, который утвержден постановлением правительства РФ "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях". Истец неоднократно уведомлял ответчика о необходимости исполнения обязательств по предоставлению сообщений о ввозе в отношении всего оборудования.

Ответчик факт ввоза оборудования не оспаривал, однако указал, что при определении общего размера вознаграждения не должно учитываться оборудование и материальные носители, которые не используются для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Ранее компания уплатила в полном объеме вознаграждение на сумму 100,9 миллиона рублей.

Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные сторонами доказательства, пришел к выводу о том, что спорное оборудование возможно использовать для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Ответчик доказательств обратного не представил. Факт ввоза спорного оборудования, наличия у него воспроизводящей функции, ответчиком не оспариваются, указал суд.

Другие споры с РСП

В арбитраже ранее рассматривался также иск РСП к дочерней компании фирмы Panasonic — ООО "Панасоник Рус". Арбитраж Москвы в апреле 2015 года полностью удовлетворил иск РСП и обязал взыскать с ООО "Панасоник Рус" 107 миллионов рублей. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции и снизил сумму взыскания "налога на болванки" до 88,3 миллиона рублей. Вышестоящие суды поддержали решение апелляции. Также арбитраж по иску РСП обязал взыскать с ЗАО "Сони Электроникс" задолженность в размере 1,67 миллиона рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили в силе это решение.

Столичный арбитражный суд в декабре по заявлению РСП взыскал с ЗАО "Хюлетт-Паккард А.О." (структура компании Hewlett-Packard) более 110 миллионов рублей задолженности по "налогу на болванки".

РСП является аккредитованной организацией для сбора и выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях — так называемого "налога на болванки". Это сбор с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации, которые обязаны выплачивать 1% от стоимости данной продукции в пользу авторов, исполнителей и изготовителей.

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ВС подтвердил законность пересмотра спора DELL и РСП на 80 млн руб

09:00 12/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность отправления на пересмотр в апелляцию заявления Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого кинорежиссером Никитой Михалковым, о взыскании с ООО "Делл" (российская "дочка" производителя компьютерной техники DELL) 79,6 миллиона рублей задолженности по так называемому "налогу на болванки", говорится в определении суда.
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