Суд по иску фирмы взыскал с ХК "Локомотив" 410 тыс руб за памятник команде

Мария Петрова, РАПСИ

12:08 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Второй арбитражный апелляционный суд по заявлению ООО "КлассикСтоун" взыскал с ярославского ХК "Локомотив" и ООО "Гранит" компенсацию в размере 440,5 тысячи рублей за нарушение исключительных прав на проект мемориального комплекса хоккеистам, погибшим в авиакатастрофе в сентябре 2011 года, говорится определении суда.

Апелляция отменила решение Арбитражного суда Ярославской области от 29 января 2015 года, когда заявителю было отказано в иске к ответчикам на сумму около 5 миллионов рублей.

Суд по интеллектуальным правам 22 ноября 2013 года передал это дело на новое рассмотрение в ярославский суд.

В иске говорится, что истец (заказчик) 23 октября 2011 года заключил с предпринимателем Антоном Герасимовым (автор–исполнитель) договор по созданию проекта мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище Ярославля и передаче его заказчику с отчуждением исключительных прав. По утверждению истца, им, начиная с декабря 2011 года, неоднократно представлялись на рассмотрение ХК "Локомотив" проекты мемориального комплекса, которые корректировались, исходя из пожеланий заказчика и родственников погибших хоккеистов.

В выпуске новостей ГТРК "Вести-Ярославля" 4 июня 2012 года было рассказано, по информации истца, о работе, которая ведется по возведению комплекса. Как указывает истец, при осмотре комплекса выяснилась полная тождественность результата выполненных ООО "Данила-Мастер-Ритуал" работ проекту памятника хоккеистам, исключительные права на который принадлежат истцу.

Полагая, что переданные в процессе обсуждения с ХК "Локомотив" проекта документы впоследствии были переданы ООО "Данила-Мастер-Ритуал" и были им незаконно использованы при выполнении работ по возведению данного комплекса, ООО "КлассикСтоун" обратилось в арбитражный суд Ярославской области.

Областной арбитраж при первом рассмотрении отказал в иске. По мнению суда, истец не доказал принадлежность ему исключительных прав на проект, использованный при возведении комплекса. Кроме того, доказательств участия в разработке проекта ООО "КлассикСтоун" не предоставлено.

Самолет Як-42 с хоккейной командой "Локомотив" на борту упал 7 сентября 2011 года в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем.