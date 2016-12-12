УФАС выдало предупреждение вице-губернатору Санкт-Петербурга

12:39 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС выдало вице-губернатору северной столицы Игорю Албину предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

"Поручение вице-губернатора Игоря Албина лишает государственных заказчиков Петербурга права выбора электронной площадки для проведения закупок, а электронные площадки ограничивает в деятельности, создавая преимущества одной из них (признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции)", - отмечает УФАС.

Антимонопольный орган предупреждает вице-губернатора о необходимости в срок до 30 декабря 2016 года отозвать поручение, подписанное в ноябре 2016 года и обеспечить государственным заказчикам право выбора электронной торговой площадки для проведения закупок.

