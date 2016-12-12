Рейтинг@Mail.ru
 
12/12/2016 17:20
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

УФАС выдало предупреждение вице-губернатору Санкт-Петербурга

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Санкт-Петербург, Россия
12:39 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС выдало вице-губернатору северной столицы Игорю Албину предупреждение  о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

"Поручение вице-губернатора Игоря Албина лишает государственных заказчиков Петербурга права выбора электронной площадки для проведения закупок, а электронные площадки ограничивает в деятельности, создавая преимущества одной из них (признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции)", - отмечает УФАС.

Антимонопольный орган предупреждает вице-губернатора о необходимости в срок до 30 декабря 2016 года отозвать поручение, подписанное в ноябре 2016 года и обеспечить государственным заказчикам право выбора электронной торговой площадки для проведения закупок.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

УФАС выдало предупреждение вице-губернатору Санкт-Петербурга

12:39 12/12/2016 Санкт-Петербургское УФАС выдало вице-губернатору северной столицы Игорю Албину предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

15:47 12/12/2016 Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд признал законным арест мэра Переславля-Залесского

15:14 12/12/2016 Мосгорсуд признал законным заключение под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

14:10 12/12/2016 РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера