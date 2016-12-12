Арбитраж по иску "Роснефти" взыскал с РБК 390 тыс руб репутационного вреда

12:40 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщили РАПСИ в суде.

Кроме этого, суд обязал РБК удалить статью "Роснефть" требует от правительства защитить ее от BP" в течение десяти дней после вступления решения в законную силу, а также опубликовать опровержение. Заявление удовлетворено частично, так как нефтяная компания просила взыскать с ответчиков 3,1 миллиарда рублей.

В ходе заседания 12 декабря РБК представил суду заключение специалистов и письменное пояснение. Однако судья отклонила ходатайство о приобщении этих документов, так как "хватает доказательств по данному делу". Также было отклонено требование ответчика о вызове в суд пресс-секретаря истца Михаила Леонтьева.

СМИ в суде обратило внимание на необоснованность суммы заявленных требований, ссылаясь, в частности, на справки о доходах журналистов РБК, выступающих ответчиками по данному делу. Взыскание заявленной суммы "разорит журналистов и уничтожит СМИ", а "защита чести и достоинства не должна вести к банкротству ответчика", о чем свидетельствует постановление пленума Верховного суда, отметил адвокат РБК. Опубликованные сведения, по мнению представителя ответчика, не порочат истца, поэтому отсутствует и причиненный ему вред.

Газета РБК 11 апреля опубликовала статью под заголовком ""Роснефть" требует от правительства защитить ее от BP", в которой со ссылкой на источники говорилось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.

"Роснефть" в тот же день опровергла информацию о наличии такого обращения с ее стороны. Нефтяная компания заявила, что "информация, содержащаяся в статье, опубликованной на сайте РБК, является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников". Решение о схеме приватизации компании принимает Правительство РФ, говорилось в сообщении компании.

НК "Роснефть" потребовала опровергнуть ложные сведения, опубликованные на сайте РБК и распространяемые другими средствами массовой информации. Комментируя исковые требования, нефтяная компания заметила, что размер компенсации должен быть справедливым, чтобы в дальнейшем исключить повторения распространения порочащей информации.

РБК сообщила, что 9 ноября получила заключение "Роснефти" о результатах анализа стоимости своей репутации, подготовленное ООО "Центр профессиональной оценки". Этот центр с апреля по ноябрь оценивал влияние возможных последствий публикации на сайте РБК. Ответчик в суде выступил против рассмотрения этого заключения в связи с тем, что оно подготовлено лицами, не участвующими в процессе.

В ходе предварительного заседания в июне представитель ответчиков заявил, что стороны ведут переговоры о заключении мирового соглашения по делу. Однако в августе стороны заявили, что мировое соглашение по делу заключено не было.

Ответчиками по спору выступают журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, а также ООО "БизнесПресс", которое является издателем газеты РБК и АО "РБК - ТВ".