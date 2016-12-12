Рейтинг@Mail.ru
 
12/12/2016 17:19
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Арбитраж вернул заявление о банкротстве структуры Уралвагонзавода

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Челябинской области, Челябинская область, Россия
14:08 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области возвратил заявление ООО «Буровая компания «Лазурит» о признании банкротом ООО «ЧТЗ-Уралтрак», входящего в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), сообщили РАПСИ в суде.

Заявление было возвращено по ходатайству ООО «Буровая компания «Лазурит». Согласно материалам дела, задолженность ООО «ЧТЗ-Уралтрак» перед заявителем составляла 150 тысяч рублей. Ранее челябинский арбитраж прекратил производство по заявлению ООО «ГСКБ Трансдизель» о признании банкротом ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Компания 28 ноября направила в суд ходатайство об отказе от требования о банкротстве.

Суд в ноябре прекратил производство по заявлению Альфа-Банка о признании УВЗ банкротом. Банк направил ходатайство в суд об оставлении его заявления без рассмотрения. Он отметил, что заключил с должником мировое соглашение, в котором установлены отсрочка платежа и график погашения задолженности. По информации банка, в настоящее время просрочка платежа отсутствует, что свидетельствует об отсутствии у должника необходимой совокупности признаков неплатежеспособности.

УВЗ в октябре сообщил, что Уралвагонзавод и Альфа-Банк заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности дочерних предприятий Уралвагонзавода — ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш»». Сама корпорация не являлась заёмщиком банка, отметили на предприятии.

Соответствующие мировые соглашения, регламентирующие условия погашения и реструктуризации задолженности, утверждены Арбитражными судами Свердловской области и Москвы 28 и 30 сентября. Погашение основного долга дочерних предприятий УВЗ по кредитным соглашениям с «Альфа-Банк» осуществляется за счёт кредита «Газпромбанка», который является одним из ключевых стратегических бизнес-партнеров Уралвагонзавода.

Кредитные средства предоставляются предприятиям УВЗ «Газпромбанком» сроком на пять лет под обеспечение государственными гарантиями РФ. Предоставление государственных гарантий по кредиту, выдаваемому «Газпромбанком», одобрено Межведомственной Комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций оборонно-промышленного комплекса — исполнителей государственного оборонного заказа.

УВЗ — крупнейшее предприятие РФ танкового машиностроения, разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Полностью принадлежит государству. «Альфа-Банк» в мае 2015 года сообщал, что общая сумма долга предприятий группы перед банком составляет более 10,5 миллиарда рублей и 72,2 миллиона долларов, просроченная задолженность — более 3,4 миллиарда рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж вернул заявление о банкротстве структуры Уралвагонзавода

14:08 12/12/2016 Арбитражный суд Челябинской области возвратил заявление ООО «Буровая компания «Лазурит» о признании банкротом ООО «ЧТЗ-Уралтрак», входящего в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), сообщили РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

15:47 12/12/2016 Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд признал законным арест мэра Переславля-Залесского

15:14 12/12/2016 Мосгорсуд признал законным заключение под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

14:10 12/12/2016 РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера