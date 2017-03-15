Власти Петербурга подали жалобу по спору с театром Пугачевой о договоре аренды

16:25 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал апелляционную жалобу на решение суда, который по иску Театра песни Аллы Пугачевой обязал внести изменения в договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях, говорится в материалах Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Заявитель обжаловал решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 8 ноября, когда был удовлетворён иск театра. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 1 сентября подтвердил отказ театру Пугачевой в запрете городскому комитету совершать действия по распоряжению земельным участком, который ранее был предоставлен заявителю. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано театром в рамках иска к комитету о внесении изменений в договор аренды земельного участка.

Кроме того, Арбитражный суд Северо-Западного округа в августе подтвердил отказ в иске комитета о расторжении договора аренды земельного участка с Театром песни Аллы Пугачевой и взыскании с него 7,9 миллиона рублей долга и пени. Суд первой инстанции 24 декабря 2015 года отказал во взыскании с театра долга по арендной плате, а также не стал расторгать договор аренды земельного участка. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 4 мая оставил решение первой инстанции без изменения. Эти судебные акты комитет обжаловал в кассационной инстанции.

Также Арбитражный суд Северо-Западного округа 12 августа подтвердил отказ в иске комитета о расторжении договора аренды земельного участка с театром Пугачевой. Комитет обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 24 декабря 2015 года и постановление апелляции от 28 апреля.

Заявитель просил суд расторгнуть договор аренды с театром от 27 сентября 2011 года в связи с тем, что городское правительство своим постановлением отменило ранее принятый акт о предоставлении театру земельного участка.

Споры театра с властями

Апелляционный суд в августе 2015 года отклонил апелляционную жалобу Театра песни Аллы Пугачевой на отказ предоставить театру земельный участок.

Правительство Петербурга в августе 2011 года постановило предоставить в аренду под строительство театра земельный участок площадью 2,7 гектара. Культурно-деловой комплекс, включающий концертный зал-трансформер, планировалось построить на Васильевском острове Петербурга. В его составе предполагалось возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов.

Однако петербургские активисты инициировали судебное разбирательство, в результате которого Верховный суд РФ в октябре 2014 года признал несоответствие генплану Петербурга правил застройки территории, где планировалось возвести театр Пугачевой. В декабре 2014 года мэрия Петербурга издала новое постановление, отменившее предыдущее решение о выделении театру земельного участка.

Компания-девелопер ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» оспорила декабрьское постановление, но арбитраж Петербурга и Ленинградской области в мае отказался признать его незаконным. Суд первой инстанции сослался на решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, которым был признан незаконным акт выбора спорного земельного участка.

По данным информационно-аналитической системы «БИР-Аналитик», участниками ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» являются президент медиакорпорации PMI Евгений Финкельштейн (51%), Кристина Орбакайте (32%) и Алла Пугачева (17%).