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Арбитражная практика

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Предприниматель подал заявление о банкротстве продюсера Сергея Жигунова

Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Сергей Жигунов, Москва, Россия
10:57 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ. Предприниматель Сергей Обидин подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом актера, режиссера и продюсера Сергея Жигунова, говорится в определении суда.

Заявление оставлено без движения до 11 января. Суд указал, что документ, подтверждающий внесение денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему, к заявлению Обидина не приложен.

В производстве арбитражного суда находятся на рассмотрении еще ряд заявлений о банкротстве известных деятелей шоу-бизнеса.

В частности, ООО "Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" в ноябре подало заявление о признании банкротом известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Рассмотрение обоснованности заявления кредитной организации о банкротстве назначено на 14 февраля 2017 года.

Мосгорсуд 8 апреля 2015 года оставил без удовлетворения жалобу Заворотнюк на решение о взыскании с нее задолженности в пользу "Русского ипотечного банка". Таким образом, была подтверждена законность решения Замоскворецкого суда Москвы о частичном удовлетворении иска банка и взыскании с Заворотнюк 537 043 долларов США. "Решение суда первой инстанции оставлено в силе, апелляционная жалоба Заворотнюк оставлена без удовлетворения", — сообщили в пресс-службе суда.

Банк обращался в суд в связи с неисполнением актрисой кредитного договора, заключенного между сторонами.

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Предприниматель подал заявление о банкротстве продюсера Сергея Жигунова

10:57 13/12/2016 Предприниматель Сергей Обидин подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом актера, режиссера и продюсера Сергея Жигунова, говорится в определении суда.
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