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Арбитражная практика

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Кассация подтвердила выводы УФАС по спору с компанией группы X5 Retail Group

Контекст
Теги: X5 Retail Group, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:00 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов подмосковного УФАС о нарушении ООО «Агроаспект», входящего в «ИКС 5 Ритейл Групп», закона о торговле из-за создания дискриминационных условий для поставщика хлебобулочных изделий, говорится в сообщении антимонопольной службы.

По данным ведомства, в УФАС поступила жалоба АО «Волоколамскхлеб», содержащая информацию о признаках нарушения ООО «Агроаспект» закона о торговле. «Позднее управлением было возбуждено дело в отношении ООО «Агроаспект», по результатам рассмотрения которого управлением принято решение о признании общества нарушившим подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле», — отмечается в сообщении.

Не согласившись с решением УФАС общество обратилось в суд. Арбитраж Москвы отказал ООО «Агроаспект»  в удовлетворении требований. Позднее выводы первой инстанции поддержали апелляция и кассация.

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Кассация подтвердила выводы УФАС по спору с компанией группы X5 Retail Group

12:00 13/12/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов подмосковного УФАС о нарушении ООО «Агроаспект», входящего в «ИКС 5 Ритейл Групп», закона о торговле из-за создания дискриминационных условий для поставщика хлебобулочных изделий, говорится в сообщении антимонопольной службы.
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