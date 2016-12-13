Апелляция взыскала с фирмы 3 млн руб из-за бренда "Илья Муромец" в рекламе

РАПСИ

15:08 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску Студии анимационного кино «Мельница» взыскал с московской компании «Витязь» 3 миллиона рублей за незаконное использование изображения героя мультфильма «Ильи Муромца» в рекламе ресторана, говорится в постановлении суда.

Также ответчику запрещено использовать изображение героя анимационных фильмов «Ильи Муромца». Дело рассматривалось апелляционным судом по правилам первой инстанции.

Арбитражный суд Москвы 17 августа удовлетворил требование студии анимационного кино о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак. Ответчик обжаловал это решение в апелляции.

По информации студии, в ноябре 2015 года истцу стало известно, что на Ленинском проспекте, недалеко от ресторана «Илья Муромец», который принадлежит ООО «Витязь», в качестве рекламы было выставлено изображение «Ильи Муромца» — главного героя анимационного фильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», а также анимационных фильмов «Про Богатырей».

Истец направил ответчику претензию с просьбой убрать объект интеллектуальной собственности, принадлежащий истцу. Требования, изложенные истцом в претензии, были удовлетворены ООО «Витязь» в добровольном порядке. Однако 16 марта истец снова обнаружил, что ответчик на том же месте разместил рекламу — выставив изображение «Ильи Муромца» недалеко от ресторана. В связи с этим студия подала иск в суд.

Суд, удовлетворяя иск, указал, что «Студия анимационного кино «Мельница» не предоставляла ответчику разрешение на право использования спорного объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, ответчик нарушил исключительное право истца в отношении товарного знака «Илья Муромец», отметил арбитраж.

Студия анимационного кино «Мельница» была создана в Санкт-Петербурге в середине 90-х годов. Истец является создателем таких анимационных проектов, как сериал «Приключения в Изумрудном городе», фильмов «Карлик-Нос», «Богатырская серия: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Три Богатыря и Шаманская царица». С 2006 год студия производит анимационные сериалы для малышей «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины».