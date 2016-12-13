Ветеринарный центр не добился опровержения сведений в одном из пабликов vk.com

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

17:35 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения об отказе ООО «Ветеринарный центр» в иске к «ВКонтакте» с требованием опровергнуть информацию в одной из групп социальной сети, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым апелляция отклонила жалобу ветеринарного центра на решение суда первой инстанции. Арбитраж Петербурга и Ленобласти отклонил 19 сентября иск ООО «Ветеринарный центр», в котором общество требовало обязать соцсеть опровергнуть порочащие деловую репутацию сведения путем воздействия на администратора паблика «Звенигород». Кроме того, истец просил также раскрыть IP-адрес участника топика для установления личности с целью привлечения к ответственности.

В решении арбитраж Петербурга указал, что «ВКонтакте» предоставляет техническую возможность для общения пользователей и обмена информацией, то есть является лишь информационным посредником. В судебном акте также отмечается, что соцсеть не осуществляет предварительную проверку (модерацию и/или цензуру) размещаемой пользователями информации в случаях, прямо не предусмотренных законодательством РФ.

«На ответчика не может быть возложена обязанность дать опровержения спорных сведений, поскольку он не является ни автором, ни распространителем указанных истцом сведений», - резюмировал суд первой инстанции.

Помимо прочего ООО «Ветеринарный центр» просило взыскать с ООО «ВКонтакте» 59 тысяч рублей судебных и нотариальных расходов. Суд эти требования также отклонил.