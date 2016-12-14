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Арбитражная практика

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Актер Депардье подал три иска к московскому предпринимателю на 7,2 млн руб

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Жерар Депардье, Москва, Россия
18:25 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ. Актер Жерар Депардье подал в Арбитражный суд Москвы три иска к индивидуальному предпринимателю Елене Лазаревой на сумму более 7,2 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Заявления пока не приняты к производству.

Депардье в декабре 2012 года приобрел дом в бельгийском местечке Нешен рядом с французской границей. Актер, открыто поддержавший на выборах президента бывшего французского лидера Николя Саркози, решил поменять место жительства после налоговой реформы нового президента Франсуа Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство.

Позднее СМИ сообщили, что Депардье может получить гражданство РФ. На следующий день ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин - он заявил, что если Депардье захочет получить российский паспорт, то он его получит. При этом Федеральная миграционная служба (ФМС) сообщила, что не получала от актера просьб о предоставлении ему вида на жительство или гражданства.

В январе 2013 года президент России подписал указ о приёме в гражданство РФ французского актера Жерара Депардье.

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Актер Депардье подал три иска к московскому предпринимателю на 7,2 млн руб

18:25 14/12/2016 Актер Жерар Депардье подал в Арбитражный суд Москвы три иска к индивидуальному предпринимателю Елене Лазаревой на сумму более 7,2 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
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