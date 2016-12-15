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Арбитражная практика

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Оставлено без движения заявление о банкротстве основателя сети Carlo Pazo­lini

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:30 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 3 февраля 2017 года заявление ООО "АТБ Банк" о признании банкротом основателя обувной сети Carlo Pazolini Ильи Резника, говорится в определении суда.

Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Ранее Арбитраж Москвы удовлетворил заявление ООО "АТБ Банк" о включении долга перед ним в размере 738,8 миллиона рублей в реестр требований кредиторов АО "Фирма "Анта" (владелец прав на товарные знаки, под которыми работает ритейлер Carlo Pazolini).

Кроме того, арбитраж в августе отказал в ходатайстве АО "ЮниКредит Банк" о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на часть имущества фирмы "Анта".

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано банком в суд в рамках иска о взыскании задолженности по соглашению, договору поручительства от 10 июля 2014 года в размере 1,4 миллиарда рублей и обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога товаров в обороте.

В ходатайстве банк указал, что фирма "Анта" не допускает представителей ЮниКредит Банка на свою территорию для проверки заложенного имущества, что расценивается истцом как возможность недобросовестного распоряжения ответчиком заложенным имуществом. Однако суд посчитал, что истец не обосновал и документально не подтвердил, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Столичный арбитраж 3 августа по заявлению Альфа-Банка ввел в отношении АО "Фирма "Анта" процедуру наблюдения. Временным управляющим должника назначена Майя Яровикова из ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа". Долг фирмы "Анта" перед банком в размере 723,7 миллиона рублей и 138,8 миллиона рублей неустойки включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Представители должника обоснованность заявления банка и размер долга перед ним не оспаривали, говорится в определении суда.

Ранее суд назначил 4 апреля 2017 года рассмотрение иска банка к Carlo Pazolini Trade Limited, ООО "Карло Пазолини Партисипасьон" и Carlo Pazolini (Switzerland) SA. Третьим лицом по этому спору заявлена фирма "Анта". В заявлении Альфа-Банк просит суд взыскать солидарно с ответчиков задолженность по соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии от 10 декабря 2012 года в размере 11,01 миллиона долларов. Также в иске содержится требование о взыскании солидарно долга в размере 8,4 миллиона евро.

Бренд Carlo Pazolini был создан в 1991 году. На сайте ритейлера говорится, что он имеет более 180 фирменных магазинов в России, Италии, Китае, Греции, Чехии, Украине, Азербайджане и Молдове. Компания выпускает продукцию под торговыми марками Carlo Pazolini и Carlo Pazolini Couture, производство сосредоточено в Италии, Испании и Китае.

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Оставлено без движения заявление о банкротстве основателя сети Carlo Pazo­lini

09:30 15/12/2016 Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 3 февраля 2017 года заявление ООО "АТБ Банк" о признании банкротом основателя обувной сети Carlo Pazolini Ильи Резника, говорится в определении суда.
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