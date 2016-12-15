Фирма требует 6 млн руб за словесный элемент "Преображенский" в товарном знаке

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17:39 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал заявление ООО "Юридическое агентство "Наследие" о взыскании компенсации в 6 миллионов рублей с ООО "Красноярск-СИТИ" за использование словесного элемента "Преображенский" в товарном знаке, сообщили РАПСИ в суде.

Как следует из искового заявления, ООО "Юридическое агентство "Наследие" принадлежат исключительные права на использование товарных знаков "Наследие квартал на Преображенской", "Преображенский квартал", "Преображенский микрорайон".

ООО "Юридическое агентство "Наследие" стало известно об использовании ООО "Красноярск-СИТИ" словесного элемента "Преображенский" при оказании услуг долевого строительства в целях привлечения покупателей недвижимого имущества, участников долевого строительства микрорайона "Преображенский" или "Преображенский город". В связи с этим общество обратилось в суд с иском.

Определением от 10 декабря 2016 Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения исковое заявление. Заявителю предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, представив в суд необходимые документы.