Минобороны подало кассации по спорам о регистрации бренда ансамбля МВД РФ

СИП

09:30 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек - РАПСИ. Минобороны РФ подало две кассационные жалобы на отказ в отмене решения Роспатента, подтвердившего законность предоставления правовой охраны товарным знакам «Академического ансамбля ВВ МВД РФ Красной Армии под управлением генерала Елисеева», говорится в материалах Суда по интеллектуальным правам (СИП) РФ.

Заявитель обжаловал решения СИПа первой инстанции от 5 и 13 сентября. Тогда были отклонены иски Минобороны, касающиеся регистрации патентным ведомством этого знака на русском и английском языках.

Оспариваемый знак на русском языке представляет собой эмблему, содержащую меч и щит, внутри которого помещено стилизованное изображение географической карты России с изображением лиры и словесный элемент «Под управлением генерала Елисеева». На щите расположена лента со словесным элементом «Академический ансамбль ВВ МВД РФ Красной Армии». С двух сторон от меча расположены стилизованные изображения флагов и колосьев.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является Региональный общественный фонд поддержки Культурного центра МВД и Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 41-го класса (развлечения, организация и проведение концертов) МКТУ.

Министерство сначала обратилось в Роспатент с заявлением, в котором просило прекратить охрану бренда. В феврале Роспатент отклонил возражения министерства против предоставления правовой охраны товарному знаку. После этого Минобороны подало иск в суд об отмене решения Роспатента.

В обоснование требований министерство сослалось на то, выводы Роспатента о том, что правовая охрана товарного знака не затрагивает права и законные интересы министерства, являются необоснованными. Как полагает истец, при регистрации товарного знака Роспатентом не учтено, что в состав словесного элемента бренда без согласия министерства включено официальное наименование Вооруженных Сил РФ («RED ARMY»). Кроме того, министерство обратило внимание на то, что в товарном знаке также используется эмблема, содержащая меч и щит, внутри которой размещено стилизованное изображение географической карты России с изображением лиры, что, по его мнению, нарушает права ФСБ России на геральдический знак-эмблему.

Суд в рамках спора о регистрации словесного элемента на английском языке поддержал позицию Роспатента, указав, что министерство самостоятельно не вправе заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, в том числе оказывать услуги 41-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В таком случае государственный орган не может считаться заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

Из материалов дела также не следует, что словосочетание «RED ARMY» является государственным гербом, флагом или другим государственным символом и знаком. Также не имеется и доказательств того, что Рабоче-Крестьянская Красная Армия либо Красная Армия являются одним из официальных наименований современных Вооруженных Сил РФ. Суд отметил, что историческая преемственность между Рабоче-Крестьянской Красной Армией СССР и Вооруженными Силами РФ не означает, что первая является официальным наименованием последних, так как официальное наименование федеральных органов государственной власти устанавливается посредством указания на него в федеральном законодательстве.

Довод ФСБ России (участвует в деле в качестве третьего лица) о том, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят в качестве эмблемы структурного подразделения этого ведомства, суд также не принял, указав на его необоснованность.