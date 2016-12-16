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Арбитражная практика

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Дело о расторжении контракта по ВПП-3 рассмотрят 20 декабря

Контекст
Теги: Росавиация, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:42 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 декабря рассмотрение иска ОАО "Корпорация "Трансстрой" к Росавиации о незаконности расторжения ведомством в одностороннем порядке одного из контрактов на строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту "Шереметьево", которую планируется ввести к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили РАПСИ в суде.

Дело слушается повторно. Арбитраж Москвы 8 декабря 2015 года признал незаконным расторжение Росавиацией в одностороннем порядке контракта. Суд в одном деле рассматривал иск Росавиации с требованием признать контракт расторгнутым и встречный иск структуры "Трансстроя" о признании расторжения незаконным. Суд удовлетворил встречный иск компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитража Москвы. Однако Арбитражный суд Московского округа в июле отправил дело на пересмотр.

Представители сторон в суде ранее заявляли, что стоимость этого соглашения, заключенного 8 мая 2014 года, составляет около 4 миллиардов рублей. Юрист Росавиации в суде заявил, что по состоянию на 24 июня 2015 года стоимость невыполненных подрядчиком обязательств по контракту (отставание от графика) составляла 280 миллионов рублей, и работы к этому времени были остановлены. Поэтому в тот день "Трансстрою" было направлено уведомление о расторжении контракта.

Суд первой инстанции, отклоняя требование Росавиации, согласился с доводами "Трансстроя" о том, что заказчик с нарушением сроков предоставил подрядчику проектную документацию по объекту, а также не освободил строительную площадку от препятствующих строительству объектов — склада временного хранения торфа, магистральных газопроводов высокого давления и других.

Общая стоимость проекта строительства ВПП-3 — 26,3 миллиарда рублей. Запланировано строительство около 90 объектов, среди которых ВПП длиной 3200 метров и шириной 60 метров, рулежные дорожки, мостовое сооружение для руления самолетов через реку Клязьма и над Шереметьевским шоссе.

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Дело о расторжении контракта по ВПП-3 рассмотрят 20 декабря

10:42 16/12/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 20 декабря рассмотрение иска ОАО "Корпорация "Трансстрой" к Росавиации о незаконности расторжения ведомством в одностороннем порядке одного из контрактов на строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту "Шереметьево", которую планируется ввести к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили РАПСИ в суде.
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