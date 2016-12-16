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Арбитражная практика

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Арбитраж Москвы рассмотрит в феврале дело о банкротстве Олма-банка

Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:38 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 февраля 2017 года рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ООО ИКБ «Олма-банк», сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 18 ноября отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, снижением в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

По информации ЦБ, «на протяжении последнего года Олма-банк неоднократно нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России. Руководством и собственниками кредитной организации не были приняты действенные меры по увеличению собственных средств банка до величины, установленной федеральным законом в размере 300 миллионов рублей, и не было принято решение об изменении статуса банка на статус небанковской кредитной организации, отмечается в сообщении регулятора.

Олма-банк является участником системы страхования вкладов.

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Арбитраж Москвы рассмотрит в феврале дело о банкротстве Олма-банка

12:38 16/12/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 22 февраля 2017 года рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ООО ИКБ «Олма-банк», сообщили РАПСИ в суде.
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