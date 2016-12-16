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Арбитражная практика

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Суд подтвердил штраф УФАС для юрфирмы за нарушение закона о рекламе - ФПА

Теги: Федеральная палата адвокатов (ФПА), Арбитражный суд Мурманской области, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Мурманская область, Россия
17:24 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Мурманской области признал законным и обоснованным вынесенное УФАС по Мурманский области постановление об административном правонарушении в отношении ООО «Центр правовой помощи ЮрГарант» за рекламу о «профессиональных адвокатских услугах» в отсутствии статуса адвокатского образования, говорится в сообщении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

Основанием для рассмотрения дела в отношении ООО «Центр правовой помощи ЮрГарант» послужило обращение адвоката АП Мурманской области. «Он сообщил, что обнаружил в Интернете информацию с пометкой «реклама» следующего содержания: «Профессиональные услуги адвоката / Консультация для клиентов бесплатно! Адвокатские услуги любой сложности! Жилищное право, семейное право, трудовое право, защита потребителей...» В своем заявлении адвокат указал, что такая информация вводит граждан в заблуждение и нарушает закон о рекламе, поскольку указанная компания не является адвокатским образованием», - отмечается в сообщении ФПА.

В ходе проверки УФАС России по Мурманской области, подчеркивает ФПА, было установлено, что «Центр правовой помощи ЮрГарант» действительно не ведет адвокатскую деятельность. Однако генеральный директор компании сообщил ведомству, что по желанию клиента фирма может привлекать адвоката по договору и потому данная реклама не может считаться вводящей в заблуждение.

Поскольку реклама не отражала намерения ООО привлекать адвоката со стороны и сам генеральный директор не имеет права вести адвокатскую деятельность, УФАС России по Мурманской области посчитало, что ООО «Центр правовой помощи ЮрГарант» нарушило закона о рекламе, и выдало соответствующее предписание об устранении допущенных нарушений.

«Юридическая фирма не согласилась с решением антимонопольного органа и обжаловала его в суд. Однако Арбитражный суд Мурманской области заключил, что УФАС России по Мурманской области пришло к верному выводу и ООО «Центр правовой помощи ЮрГарант» в силу нарушений закона не вправе рекламировать адвокатские услуги. Следовательно, Обществом распространена информация, не соответствующая действительности, и скрыта действительная информация», - говорится в сообщении.

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Суд подтвердил штраф УФАС для юрфирмы за нарушение закона о рекламе - ФПА

17:24 16/12/2016 Арбитражный суд Мурманской области признал законным и обоснованным вынесенное УФАС по Мурманский области постановление об административном правонарушении в отношении ООО «Центр правовой помощи ЮрГарант» за рекламу о «профессиональных адвокатских услугах» в отсутствии статуса адвокатского образования, говорится в сообщении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.
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