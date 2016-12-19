Суд приступит в марте к спору "Аэрофлота" и "Трансаэро" на 2,02 млрд руб

11:16 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 2 марта предварительные слушания по иску «Аэрофлота» о взыскании 2,02 миллиарда рублей с авиакомпании «Трансаэро», говорится в материалах дела.

Заявление было подано в ноябре. Подробности спора в картотеке арбитражных дел не отражены.

Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 23 ноября отложил на 1 марта 2017 года рассмотрение заявления Сбербанка России о признании банкротом авиакомпании «Трансаэро». Временный управляющий должника Михаил Котов на заседании суда заявил ходатайство об отложения рассмотрения дела в связи с тем, что в настоящее время рассмотрены не все требования кредиторов.

Арбитраж по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения сроком на полгода. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Руководство ОАО «АК «Трансаэро» в ноябре представило план работ по возобновлению деятельности авиакомпании. В документе говорится, что руководство «Трансаэро» во главе с генеральным директором Александром Бурдиным проанализировало варианты действий, которые позволили бы осуществить возврат денежных средств кредиторам через перезапуск авиакомпании на основе ее активов.

Новая авиакомпания, созданная на базе «Трансаэро», на первом этапе планирует не входить в высококонкурентный и перегруженный Московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями, а создать компанию двойного базирования: Северного (Санкт-Петербург) и Южного (Сочи, Краснодар, Симферополь) направлений. Авиаперевозчик постарается «занять оголенные рыночные ниши, которые остались после ухода «Трансаэро», а также быстрорастущий и сегментированный туристический рынок Юга России».