"Северсталь" обжаловала в апелляции доначисление 981 млн руб налогов
Контекст
МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. ПАО «Северсталь» подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в признании незаконным решения Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 в части доначисления налогов и пени на общую сумму 981,9 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
Компания обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде решение от 31 октября.
Ранее компания оспорила в суде решение налогового органа от 30 сентября 2015 года о начислении недоимки по налогу на прибыль организаций с доходов полученных иностранными организациями от источников в Российской Федерации в виде дивидендов в размере 696,059 миллиона рублей и пеней по этому налогу в сумме 285,8 миллиона рублей.
Как следует из материалов дела, инспекция проводила выездную налоговую проверку общества по вопросам правильности начисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
Налоговый орган установил, что компания в нарушении положений Налогового кодекса РФ при выплате дивидендов иностранным компаниям необоснованно применила пониженную (льготную) ставку при уплате налогов.
Четыре кипрские компании Rayglow Limited, Loranel Limited, Astroshine Limited и Pearlgreen Limited не являются фактическими собственниками в отношении перечисляемого в их адрес дохода в виде дивидендов, а исполняют лишь функции технического агента для перечисления денежных средств аффилированным с заявителем иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорной юрисдикции (Британские Виргинские Острова). Кипрские компании использовались с единственной целью применения льготной ставки налогообложения при выплате дивидендов, говорится в решении суда.
В связи с этим на компании не распространяются льготы, предусмотренные соглашением между правительством РФ и правительством республики Кипр "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал".
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работает около 52 тысяч человек. По итогам 2015 года было произведено 11,45 миллиона тонн стали. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов.