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Арбитражная практика

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"Северсталь" обжаловала в апелляции доначисление 981 млн руб налогов

Контекст
Теги: Налог, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
13:18 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. ПАО «Северсталь» подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в признании незаконным решения Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 в части доначисления налогов и пени на общую сумму 981,9 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде решение от 31 октября.

Ранее компания оспорила в суде решение налогового органа от 30 сентября 2015 года о начислении недоимки по налогу на прибыль организаций с доходов полученных иностранными организациями от источников в Российской Федерации в виде дивидендов в размере 696,059 миллиона рублей и пеней по этому налогу в сумме 285,8 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, инспекция проводила выездную налоговую проверку общества по вопросам правильности начисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Налоговый орган установил, что компания в нарушении положений Налогового кодекса РФ при выплате дивидендов иностранным компаниям необоснованно применила пониженную (льготную) ставку при уплате налогов.

Четыре кипрские компании Rayglow Limited, Loranel Limited, Astroshine Limited и Pearlgreen Limited не являются фактическими собственниками в отношении перечисляемого в их адрес дохода в виде дивидендов, а исполняют лишь функции технического агента для перечисления денежных средств аффилированным с заявителем иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорной юрисдикции (Британские Виргинские Острова). Кипрские компании использовались с единственной целью применения льготной ставки налогообложения при выплате дивидендов, говорится в решении суда.

В связи с этим на компании не распространяются льготы, предусмотренные соглашением между правительством РФ и правительством республики Кипр "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работает около 52 тысяч человек. По итогам 2015 года было произведено 11,45 миллиона тонн стали. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов.

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"Северсталь" обжаловала в апелляции доначисление 981 млн руб налогов

13:18 19/12/2016 ПАО «Северсталь» подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в признании незаконным решения Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 в части доначисления налогов и пени на общую сумму 981,9 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
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