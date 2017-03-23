Рейтинг@Mail.ru
 
23/03/2017 23:34
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Арбитраж Москвы сообщил о режиме работы в последнюю неделю года

Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
19:08 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы сообщил о режиме работы в последнюю неделю года.

Прием и регистрация исковых заявлений в период с 26 по 31 декабря производиться не будет, говорится в сообщении суда.

Исковые заявления, поступившие в суд через почтовые отделения и программу «Мой арбитр» с 26 по 31 декабря, будут регистрироваться с 9 января 2017 года и последующие дни. Прием дополнительных документов и выдача исполнительных листов 26-29 декабря будет производиться в обычном режиме.

В арбитраже отметили, что ознакомление с материалами судебных дел и выдача копий судебных актов с 28 декабря производиться не будет.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж Москвы сообщил о режиме работы в последнюю неделю года

19:08 20/12/2016 Арбитражный суд Москвы сообщил о режиме работы в последнюю неделю года.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в Киеве

14:15 23/03/2017 Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в четверг в центре Киева, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Украины Дмитрий Белоцерковец.

Обвиняемым в хищении ­у "­Ростех­а" вменят организацию преступног­о сообщества

18:01 23/03/2017 Четырем фигурантам дела о мошенническом хищении 800 миллионов рублей у госкорпорации "Ростех" в ближайшее время будет предъявлено обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем, об этом сообщил следователь на заседании Тверского районного суда Москвы, передает корреспондент РАПСИ.

Суд до 29 июня продлил арест бизнесмена Михальченко и его подельника

17:30 23/03/2017 Мосгорсуд продлил меры пресечения в отношении генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и заместителя директора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского — фигурантов дела о контрабанде алкоголя.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера