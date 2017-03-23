Арбитраж Москвы сообщил о режиме работы в последнюю неделю года

РАПСИ

19:08 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы сообщил о режиме работы в последнюю неделю года.

Прием и регистрация исковых заявлений в период с 26 по 31 декабря производиться не будет, говорится в сообщении суда.

Исковые заявления, поступившие в суд через почтовые отделения и программу «Мой арбитр» с 26 по 31 декабря, будут регистрироваться с 9 января 2017 года и последующие дни. Прием дополнительных документов и выдача исполнительных листов 26-29 декабря будет производиться в обычном режиме.

В арбитраже отметили, что ознакомление с материалами судебных дел и выдача копий судебных актов с 28 декабря производиться не будет.