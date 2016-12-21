Владелец Stadium Live обжаловал взыскание 65,8 млн руб долга за аренду

Stadium Live

09:00 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Владелец известного столичного клуба Stadium Live подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с него 65,8 миллиона рублей долга по договору аренды в пользу ООО "Социум-Сооружение", говорится в материалах суда.

ООО "Стадиум Лайв" обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 15 ноября. Первоначально истец просил взыскать 63 миллиона рублей долга, однако впоследствии увеличил исковые требования.

Согласно материалам дела, между сторонами был заключен договор, в соответствии с которым ООО "Социум-Сооружение" предоставило ООО "Стадиум Лайв" в аренду здание клуба на Ленинградском проспекте. В материалах суда указано, что обязанность по внесению платы арендатором систематически не исполнялась. "Факт наличия долга подтверждается материалами дела, расчет составлен истцом правильно", - говорится в решении арбитража.

ООО "Социум-Сооружение" ранее подало также заявление о взыскании долга с ООО "Стадиум Лайв" за аренду в размере 20,2 миллиона рублей. Предварительные слушания по иску суд назначил на 26 декабря.

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре подтвердил определение об оставлении без рассмотрения заявления компании "Социум-Сооружение" о взыскании с ООО "Стадиум Лайв" 20,2 миллиона рублей. Компания обжаловала в апелляционном суде определение первой инстанции от 23 сентября. Арбитраж в определении указал на нарушение заявителем претензионного порядка при предъявлении иска.

Арбитраж Москвы ранее по заявлению "Социум-Сооружение" взыскал с ООО "Стадиум Лайв" 951 тысячу рублей пени по договору аренды здания, где располагается клуб.

По информации управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, ранее поступил исполнительный документ из столичного арбитражного суда об обязании компании "Стадиум Лайв" освободить арендуемые помещения (Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17). В настоящее время все входные двери опечатаны, имущество, находящееся на территории освобождаемого участка, описано и передано "на ответственное хранение представителям взыскателя", сообщили в июле приставы.