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Арбитражная практика

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Прекращено дело о банкротстве Находкинского морского рыбного порта

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Приморского края, Приморский край, Россия
09:57 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о банкротстве АО "Находкинский морской рыбный порт", входящего в Дальневосточную транспортную группу (ДВТГ), говорится в материалах суда.

Причина прекращения производства не указана. Заявление о банкротстве порта было направлено в суд ООО "Дальневосточная электронная площадка".

В июле 2015 года суд утвердил мировое соглашение ОАО "Находкинский морской рыбный порт" с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве. ДВТГ тогда сообщила, что такие договоренности позволят порту, являющемуся одной из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, продолжить полноценную деятельность, сохранив при этом более 300 рабочих мест и потенциал для дальнейшего развития.  

Арбитраж в марте 2014 года ввел процедуру наблюдения в отношении порта. Заявление о банкротстве порта было направлено в суд ООО "Альянс контейнер".

Находкинский морской рыбный порт предоставляет полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг. Он осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава ДВТГ, а также обработку судов различного типа.

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Прекращено дело о банкротстве Находкинского морского рыбного порта

09:57 21/12/2016 Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о банкротстве АО "Находкинский морской рыбный порт", входящего в Дальневосточную транспортную группу (ДВТГ), говорится в материалах суда.
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