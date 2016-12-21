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Арбитражная практика

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Украинский авиазавод обжаловал взыскание 180 млн руб по иску Минобороны РФ

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Министерство обороны РФ, Украина, Россия
11:25 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Государственное предприятие "Антонов", входящее в ГК "Укроборонпром", обжаловало взыскание 180,2 миллиона рублей неустойки по иску Министерства обороны РФ, сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.  

Первая инстанция 25 ноября частично удовлетворила заявление ведомства, которое требовало 357,4 миллиона рублей неустойки за невыполнение опытно-конструкторских работ. 

Суд по интеллектуальным правам рассмотрит 10 января 2017 года кассацию ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара) на решение о взыскании в пользу ГП "Антонов" 2,9 миллиона долларов вознаграждения (роялти) за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил 4 июля соответствующий иск ГП "Антонов", о чем ранее сообщили РАПСИ в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы украинского предприятия. Решение первой инстанции подтвердила апелляция. 

По словам руководителя московского офиса юрфирмы Владимира Захарова, из-за отсутствия обширной практики рассмотрения подобных споров российскими судами, борьба за то, чтобы убедить судей в правоте клиента, была достаточно длительной и сложной. "Судебное заседание являлось закрытым ввиду того, что предмет разбирательства напрямую связан с коммерческой тайной сторон, участвующих в деле", — отметил он.

ГП "Антонов" также подало также заявление в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 146,4 миллиона рублей долга. Этот иск арбитраж отклонил.

Заявитель просил суд взыскать задолженность в виде роялти по лицензионному договору. На сайте ответчика говорится, что он выпускает самолеты ИЛ-96, АН-148, а также агрегаты для SSJ-100 и военно-транспортные самолетов Ил-76МД90А.

 

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Украинский авиазавод обжаловал взыскание 180 млн руб по иску Минобороны РФ

11:25 21/12/2016 Государственное предприятие "Антонов", входящее в ГК "Укроборонпром", обжаловало взыскание 180,2 миллиона рублей неустойки по иску Министерства обороны РФ, сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.
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