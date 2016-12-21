Арбитраж обязал скорректировать экоплатежи "Норильского никеля" за 2015 год

14:28 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края по иску ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» признал недействительным решение краевого управления Росприроднадзора об отказе в осуществлении корректировки экологических платежей за 2015 год в размере 1,4 миллиарда рублей, говорится в материалах дела.

Суд обязал управление Росприроднадзора устранить допущенные нарушения прав «Норильского никеля» путем совершения действий по корректировке экоплатежей.

«Норильский никель» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду и вправе производить уменьшение (осуществлять корректировку) платы на размер затрат, понесенных на выполнение природоохранных мероприятий.

Горно-металлургическая компания посчитала, что Росприроднадзор незаконно решил отказать в осуществлении корректировки размеров платы за 2015 и зачесть 1,4 миллиарда рублей в счет предстоящих платежей.

«Заявитель представил в управление доказательства фактического выполнения в 2015 году мероприятий, наличия у выполненных мероприятий природоохранного характера и размера затрат, понесенных на их выполнение», - указал в решении суд, удовлетворяя исковые требования «Норильского никеля».

В производстве суда имеется также иск горно-металлургической компании о признании недействительным распоряжения краевого правительства об отказе в осуществлении корректировки размеров экологических платежей за 2014 год.

В решениях судов на управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и краевое правительство возлагались обязанности по рассмотрению вопросов об определении объема корректировки размеров платежей ГМК за этот период и утверждению фактических размеров корректировки платы в 2011, 2012, 2013 и 2014 года для заявителя, сообщил заявитель. Однако управление Росприроднадзора письмом от 19 февраля 2015 года отказало «Норильскому никелю» в определении объемов корректировки размеров платежей за загрязнение окружающей среды за 2014 год, отмечается в иске.

Правительство Красноярского края распоряжением от 26 апреля отказало в осуществлении корректировки размеров платы с учетом освоения природопользователями средств на выполнение природоохранных мероприятий за 2014 год для «Норильского никеля» в объеме 1,5 миллиарда рублей. По мнению истца, распоряжение краевого правительства не соответствует законодательству, нарушает его права и законные интересы.