ФАС и Сбербанк запустили проект по обмену документами на основе blockchain

12:26 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Сбербанк запустили пилотный проект Digital Ecosystem по обмену документами на основе технологии Blockchain, говорится в сообщении ведомства.

«Цель проекта — изучить возможности распределённого хранения документов, которые могут повысить скорость, надёжность и качество взаимодействия при обмене ими», — отметила антимонопольная служба.

Сбербанк и ФАС России реализовали модель электронного взаимодействия, благодаря которой документы можно передавать и хранить в зашифрованном виде, а также использовать электронную подпись. В проекте принимают участие российские компании, активно внедряющие инновационные решения, в их числе — «Аэрофлот», «Русский Уголь», «ФортеИнвест».

«Инновационность проекта Digital Ecosystem заключается в том, что при документообороте не используются операторы связи. Удобство решения и снижение расходов достигаются за счёт использования сетей участников», — сообщил управляющий директор дирекции распределённых услуг Сбербанка Степан Кузнецов.

Статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил: «Децентрализованное решение сокращает затраты — не требуются центры обработки данных, снижены требования по резервированию оборудования. Важно, что Россия — одна из первых стран в мире, где государство совместно с участниками рынка рассматривает эти инновации, чтобы упростить ведение бизнеса».