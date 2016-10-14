Кассация отказала в жалобе Смоленского банка по спору с "Роснано"

20:06 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Центрального округа подтвердил отказ в иске конкурсного управляющего ОАО «Смоленский банк» к АО «Роснано» о признании недействительными (притворными) ряда сделок с имуществом стоимостью около 700 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в Адвокатском бюро «Линия права», которое представляло в суде интересы госкомпании.

Требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка) основывались на том, что «Роснано» в преддверии банкротства ОАО «Смоленский Банк» совершило ряд сделок о приобретении имущества должника, которые являлись притворными и преследовали только одну цель – вывести ликвидное имущество должника.

Арбитражный суд Смоленской области удовлетворил требование конкурсного управляющего, однако Двадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции. Кассационная инстанция подтвердила законность постановления апелляции.

Старший юрист Арбитражной практики АБ «Линия права» Алексей Костоваров отметил, что «наша победа лишний раз демонстрирует, что не все сделки с банком, совершенные непосредственно перед отзывом у него лицензии, следует считать незаконными, многие из них заведомо являются обычными для хозяйственной деятельности банка».

Центральный банк (ЦБ) РФ 13 декабря 2013 года отозвал лицензию у Смоленского банка, который несколько недель не обслуживал клиентов. Банк заявлял, что вел переговоры с ЦБ о возможности санации и искал инвесторов. Зампред ЦБ Михаил Сухов ранее подтвердил, что в отношении Смоленского банка проводилось предварительное изучение ситуации о возможности провести финансовое оздоровление. Однако, по его словам, сохранение банка требовало полного замещения имеющихся активов ликвидностью на нерыночных условиях.

Арбитраж 7 февраля 2014 года признал банк несостоятельным (банкротом). Согласно полученному реестру обязательств Смоленского банка за выплатой страхового возмещения на сумму около 10,4 миллиарда рублей могут обратиться порядка 36 тысяч вкладчиков, сообщило тогда АСВ.