Ишбанк отказался от иска к "Когалымавиа" на $2,5 млн

РАПСИ

15:21 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы принял отказ турецкого Ишбанка от иска о взыскании 2,5 миллиона долларов с авиакомпании "Когалымавиа", самолет которой в октябре прошлого года потерпел крушение над северным Синаем, сообщили РАПСИ в суде. Производство по делу прекращено.

В качестве соответчиков в деле выступают ООО "Западная авиационно-инвестиционная компания" и ЗАО "Туризм холдинг и консалтинг".

В ходе заседания в августе представитель банка заявил ходатайство об отложении дела, так как стороны ведут переговоры о мирном урегулировании спора. Юрист отметил, что по основным вопросам договоренности уже достигнуты. Представители ответчиков поддержали ходатайство истца.

Банк в иске просил взыскать задолженность по кредитному договору, который был заключен в сентябре 2014 года. Также в иске содержались требования об обращении взыскания на имущество и о расторжении договора об открытии кредитной линии.

В процессе предварительного заседания представитель авиакомпании возражал против удовлетворения заявленных требований. Также юрист сообщил, что была произведена частичная оплата по договору.

Росавиация с 15 марта ограничила сертификат эксплуатанта "Когалымавиа". Данное решение, как сообщало ведомство, было принято на основании требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов.

Кроме того, 24 марта Росавиация также лишила авиакомпанию "Когалымавиа" допусков на 13 международных направлений. В частности, Росавиация отозвала допуски на направления из Москвы в Ереван, из Уфы в Бишкек, из Перми в Бишкек и Ош, из Калининграда в Бишкек и Ош, из Санкт-Петербурга в Нахичивань и другие города.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ в арабскую республику были приостановлены.