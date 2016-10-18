Суд вернется 20 октября к иску по спору об отзыве лицензии у Соверен Банка

РАПСИ

10:12 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы вернется 20 октября к рассмотрению иска Григория Саакяна (один из совладельцев Соверен Банка), в котором он просит признать незаконным приказ Центробанка России об отзыве у банка лицензии, говорится в материалах суда.

Банк России 8 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Соверен Банка. Иск был подан в апреле, однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось по различным основаниям.

В то же время в июле Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка России признании банкротом АО «Соверен Банк». Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ ранее сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Соверен Банка, размер которого составит около 1,28 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 1,6 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

По информации регулятора, банк не исполнял требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. В сообщении отмечается, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

При этом, как отметил ЦБ, руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Согласно данным СМИ, Соверен Банк контролирует гражданин России Григорий Саакян с братом (в сумме у них 51%). Также совладельцем банка указан Александр Землянский (принадлежит 13%).

Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 марта 2016 года 485-е место в банковской системе РФ.