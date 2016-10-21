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Суд рассмотрит заявление о взыскании с менеджеров Липецкоблбанка 824 млн руб

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Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Арбитражный суд Липецкой области, Липецкая область, Россия
19:34 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит 9 ноября заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с четырех бывших руководителей Липецкого областного банка (Липецкоблбанк) 824,7 миллиона рублей убытков, говорится в определении суда.

Арбитраж 20 июля арестовал имущество экс-руководителей банка. Суд арестовал имущество Светланы Бобылевой на сумму 77,1 миллиона рублей, Валентины Стеганцевой на 73,1 миллиона рублей, Татьяны Носовой на 73,1 миллиона рублей и Алексея Левитина на 601,1 миллиона рублей. Целью ареста, по информации суда, является предотвращение утраты имущества, что может причинить значительный ущерб кредиторам.

Суд 21 августа 2013 года удовлетворил заявление Банка России о признании Липецкоблбанка банкротом.

Ранее АСВ выявило в Липецкоблбанке сомнительные операции по переводу средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, а также операции дробления крупных розничных вкладов. По информации АСВ, "с учетом этого принято решение не включать обязательства банка перед физическими лицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов".

По данным бухгалтерской отчетности Липецкоблбанка, вклады физлиц на его балансе по итогам первого квартала 2013 года составляли 739,4 миллиона рублей.

В сообщении об отзыве лицензии у Липецкоблбанка ЦБ РФ указывал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов по низкокачественным активам банк полностью утратил капитал.

В списке акционеров липецкого банка значились департамент экономики администрации Липецка, областное бюджетное учреждение "Областной фонд имущества", а также две компании - "Медина Маркет" и "Свой Дом". В числе собственников также присутствовали имена экс-главы банка "Российский капитал" Ирины Киреевой и его экс-акционера Алексея Иващенко, однако их доли незначительны.

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Суд рассмотрит заявление о взыскании с менеджеров Липецкоблбанка 824 млн руб

19:34 21/10/2016 Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит 9 ноября заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с четырех бывших руководителей Липецкого областного банка (Липецкоблбанк) 824,7 миллиона рублей убытков, говорится в определении суда.
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