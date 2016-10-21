Временная администрация назначена на полгода в банке "Пересвет" - ЦБ РФ

10:33 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Центробанк (ЦБ) назначил временную администрацию сроком на шесть месяцев в банке "Пересвет", основным акционером которого, по данным СМИ, является Русская православная церковь.

Об этом сообщил регулятор в пятницу. Временная администрация назначена с 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам.

На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, отмечает ЦБ.

"Банк России проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами АКБ "Пересвет" в целях определения дальнейших перспектив деятельности кредитной организации", - подчеркивается в сообщении.

По данным РИА Новости, самым крупным акционером банка (доля 36,5%) является религиозная организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)".

По состоянию на 1 июля 2016 года, согласно данным РИА Рейтинга, банк "Пересвет" занимал 43 место в банковской системе РФ.