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Арбитраж признал несостоятельным банк "Кредит-Москва"

Контекст
Теги: Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:33 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО "Банк "Кредит-Москва", говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

АСВ 4 августа сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам московского банка "Кредит-Москва", размер которого составит около 4,1 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 5,9 тысячи вкладчиков банка.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 5 августа 2016 года по 5 августа 2017 года через Сбербанк России, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 6 августа 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

ЦБ РФ 22 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит-Москва".

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. "При неудовлетворительном качестве активов Банк "Кредит-Москва" (ПАО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отметило ЦБ.

По величине активов "Кредит-Москва" на 1 июля занимал 285-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж признал несостоятельным банк "Кредит-Москва"

10:33 25/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО "Банк "Кредит-Москва", говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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