Арбитраж признал законными выводы УФАС о ненадлежащей рекламе МТС-Банка

11:46 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения московского областного УФАС России о нарушении МТС-Банком законодательства из-за SMS-рекламы, говорится в сообщении ведомства.

По данным УФАС, SMS-реклама была направлена абоненту без предварительного согласия на ее получение. Кроме того, отмечает служба, в рекламе присутствовали лишь привлекательные условия получения кредита. В то же время, подчеркивает антимонопольное ведомство, условия, которые позволили бы потребителю правильно и в полном объеме оценить кредит в рассматриваемой рекламе отсутствовали.

Ведомство признало МТС-Банк нарушителем закона о рекламе. Не согласившись с выводами УФАС банк обратился в арбитраж Москвы с жалобой, однако суд поддержал позицию московского областного УФАС.