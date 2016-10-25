ЦБ представил требования к базовому стандарту защиты прав клиентов МФО

18:30 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. При заключении договора микрозайма микрофинансовая организация (МФО) будет обязана соблюдать требования базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей ее финансовых услуг, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Данный базовый стандарт разрабатывается каждой саморегулируемой организацией (СРО), объединяющей МФО. Об этом говорится в проекте указания ЦБ РФ.

В соответствии с законом о СРО в сфере финансовых рынков все микрофинансовые организации до 6 сентября 2016 года должны были стать членами саморегулируемых организаций, на которые возлагаются функции первичного контроля за МФО и разработка базовых стандартов их деятельности. В свою очередь Банк России осуществляет надзор за надлежащим выполнением СРО контрольных функций и устанавливает требования к базовым стандартам.

Согласно проекту нового нормативного документа указанный базовый стандарт будет касаться основных направлений взаимодействия МФО с клиентами, таких как раскрытие информации, взаимодействие при заключении и исполнении договоров, досудебное и внесудебное разрешение споров и др.

В частности, регулятор требует, чтобы в положениях базового стандарта была зафиксирована обязанность МФО предоставить клиенту информацию не только о названии или товарном знаке МФО, но и о номере записи об МФО в государственном реестре. Также необходимо будет информировать клиентов об услугах, оказываемых за дополнительную плату, о рисках и возможных потерях, связанных с данной финансовой услугой (выдачей займа или привлечении денежных средств от клиента). Кроме того, потребитель должен знать, куда в случае необходимости можно направить обращение или жалобу и каким образом защитить свои права, в том числе в рамках досудебного или внесудебного урегулирования возможных разногласий клиента и микрофинансовой организации.

В базовый стандарт предполагается ввести положение о том, что доступ к данной информации должен быть свободным, бесплатным и равным для всех клиентов. Эта информация должна быть изложена понятным языком, без искажения смысла, с разъяснением при необходимости специальных терминов, а также должна быть исключена возможность неоднозначного толкования свойств финансовой услуги, считает регулятор.

Проект документа также устанавливает требования Банка России, чтобы в базовый стандарт были внесены положения о своевременном информировании клиента МФО о возникновении просроченной задолженности, возможных последствиях невозврата потребительского займа и потенциальной реструктуризации долга, а также порядок взаимодействия в случае, если клиент просрочил возврат микрозайма.

Еще одно важное положение базового стандарта потребует от микрофинансовой организации проведения оценки платежеспособности клиента, в том числе получения сведений об источниках его доходов и других денежных обязательствах. В частности, СРО должна будет определить, сколько договоров с МФО может заключить заемщик в течение одного года, чтобы его платежеспособность считалась достаточной. При этом необходимо, чтобы стандарт учитывал и количество пролонгаций к договору микрозайма за один год – данное положение касается граждан, взявших краткосрочный заем (так называемый заем до зарплаты) на срок, не превышающий 30 дней. Это позволит снизить вероятность ситуации, когда заемщик выплачивает один заем за счет вновь взятого другого и попадает в еще большую долговую зависимость.

Помимо этого, по мнению регулятора, в базовом стандарте должны содержаться положения, регламентирующие рекламу услуг МФО, порядок рассмотрения обращений и жалоб, а также каким образом саморегулируемая организация будет контролировать соблюдение своими членами, микрофинансовыми организациями, требований базового стандарта.

Данный базовый стандарт, разработанный каждой саморегулируемой организацией, объединяющей МФО, после согласования комитетом по стандарту при Банке России будет обязательным для исполнения всеми МФО вне зависимости от их членства в конкретной СРО.