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Роспотребнадзор: суд подтвердил нарушение прав потребителя ПАО "Почта Банк"

Теги: Роспотребнадзор, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:46 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления управления Роспотребнадзора по Саратовской области о привлечении ПАО "Почта Банк" к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя, говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в управление с жалобой обратился гражданин, который отметил, что при заключении договора потребительского кредита были ущемлены права потребителя — взята комиссия в размере 18 тысяч рублей за подключение к программе страховой защиты.

"Комиссия за подключение к программе страховой защиты по своей правовой природе является ничем иным, как дополнительной, но не предусмотренной каким-либо законом и надлежащим образом несогласованной сторонами платой за пользование кредитом", — отмечается в сообщении службы.

По данным управления Роспотребнадзора, банк попытался оспорить выводы ведомства в суде, однако арбитраж поддержал их законность и обоснованность. 

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Роспотребнадзор: суд подтвердил нарушение прав потребителя ПАО "Почта Банк"

17:46 26/10/2016 Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления управления Роспотребнадзора по Саратовской области о привлечении ПАО "Почта Банк" к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя, говорится в сообщении ведомства.
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