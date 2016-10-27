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Кубанский универсальный банк, Вестинтербанк и Энтузиастбанк лишены лицензий

Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Краснодарский край, Россия
10:52 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Кубанский универсальный банк» (Краснодар) и московских ООО «Вестинтербанк» и ООО ИКБ «Энтузиастбанк», говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 27 октября в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кредитные организации - участники системы страхования вкладов, отмечает ЦБ.

В банках назначены временные администрации. Согласно данным отчетности, по величине активов Кубанский универсальный банк на 1 октября занимал 377 место, Вестинтербанк - 489 место, а Энтузиастбанк - 608 место в банковской системе РФ.

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Кубанский универсальный банк, Вестинтербанк и Энтузиастбанк лишены лицензий

10:52 27/10/2016 Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Кубанский универсальный банк» (Краснодар) и московских ООО «Вестинтербанк» и ООО ИКБ «Энтузиастбанк», говорится в сообщении регулятора.
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