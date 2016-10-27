Кубанский универсальный банк, Вестинтербанк и Энтузиастбанк лишены лицензий
10:52 27/10/2016
МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Кубанский универсальный банк» (Краснодар) и московских ООО «Вестинтербанк» и ООО ИКБ «Энтузиастбанк», говорится в сообщении регулятора.
Лицензии отозваны с 27 октября в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кредитные организации - участники системы страхования вкладов, отмечает ЦБ.
В банках назначены временные администрации. Согласно данным отчетности, по величине активов Кубанский универсальный банк на 1 октября занимал 377 место, Вестинтербанк - 489 место, а Энтузиастбанк - 608 место в банковской системе РФ.