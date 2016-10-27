Выявлена недостача имущества АО "Банк Город" в размере 19,7 млрд руб - АСВ

11:29 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Инвентаризация московского АО «Банк Город» выявила недостачу имущества на сумму 19,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Наибольшая часть недостачи в размере 12,5 миллиарда рублей приходится на ссудную задолженность юридических лиц в связи с отсутствием в банке оригиналов документов, подтверждающих выдачу кредитов, сообщил управляющий. По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка. Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (банковское и недвижимое) в количестве 3,8 тысячи единиц, неучтенное на балансовых счетах АО «Банк Город».

Арбитражный суд Москвы 29 марта удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АО «Банк Город». Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

Центробанк 16 ноября 2015 года отозвал лицензию у АО «Банк Город». В сообщении регулятора говорится, что банк не создавал резервы на возможные потери по ссудам соразмерно принятым рискам. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, говорится в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 ноября 2015 года банк занимал 190-е место в банковской системе РФ.