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Арбитраж признал банкротом московский РУБанк

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Теги: Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:29 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО КБ «РУБанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

ЦБ России с 22 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РУБанка в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Как указал регулятор, банк допустил снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. При неудовлетворительном качестве активов АО КБ «РУБанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Руководители и собственники кредитной организации, по информации ЦБ, не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

По величине активов РУБанк на 1 августа занимал 462-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж признал банкротом московский РУБанк

12:29 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО КБ «РУБанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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