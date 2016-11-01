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Арбитраж по иску ФСКН взыскал 29 млн руб с Военно-Промышленного банка

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, ФСКН РФ, Арбитражный суд города Москвы, Коми, Москва, Россия
09:24 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ликвидационной комиссии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Республике Коми о взыскании с АКБ "Военно-Промышленный банк" (ВПБ) 29,1 миллиона рублей задолженности по банковской гарантии, говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, управление ФСКН по Республике Коми 10 сентября 2014 года заключило с ООО "УрбанСтройГрупп" государственный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция здания Управления ФСКН России по Республике Коми".

В обеспечение надлежащего исполнения должником (принципалом) его обязательств перед кредитором (бенефициаром) по вышеуказанному контракту Военно-Промышленным банком (гарантом) была выдана банковская гарантия от 5 сентября 2014 года. Согласно указанной банковской гарантии банк безотзывно обязуется уплатить бенефициару по его первому требованию сумму в пределах 29,1 миллиона рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом контракта.

Управлением 18 апреля 2016 года было предъявлено ответчику письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии с приложением необходимых документов. В требовании указано о ненадлежащем исполнении со стороны компании "УрбанСтройГрупп" своих обязательств перед управлением, а именно в нарушении обязательств по срокам выполнения работ. Банк отказал в удовлетворении требования в связи с тем, что оно не соответствует условиям банковской гарантии. Это послужило причиной обращения управления с иском к банку.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы рассмотрит 7 декабря заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ВПБ.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в октябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ВПБ, размер которого составит около 28,7 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 78 тысяч вкладчиков банка, отметило АСВ.

ЦБ России 26 сентября издал приказ об отзыве у ВПБ лицензии. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

При неудовлетворительном качестве активов ВПБ неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. По информации ЦБ РФ, надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.

Согласно данным отчетности, по величине активов ВПБ на 1 сентября занимал 89-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж по иску ФСКН взыскал 29 млн руб с Военно-Промышленного банка

09:24 01/11/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ликвидационной комиссии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Республике Коми о взыскании с АКБ "Военно-Промышленный банк" (ВПБ) 29,1 миллиона рублей задолженности по банковской гарантии, говорится в решении суда.
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