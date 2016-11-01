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Требования к физлицам Связной банка на 15,6 млрд руб выставлены на торги

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Связь-банк, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
10:06 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о проведении электронных торгов, на которые выставлены права требования к физическим лицам на сумму 15,6 миллиарда рублей в рамках банкротства АО «Связной банк».

Торги имуществом банка состоятся 13 декабря на электронной площадке ЗАО «Объединенная Торговая Площадка».

АСВ в октябре сообщило, что расходы (затраты) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Связной банка с 1 октября по 31 декабря составят 203,3 миллиона рублей. Ранее выплаты были продлены до 26 декабря 2016 года. Размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, составляет 2,6 миллиарда рублей, общий долг перед вкладчиками - 11,8 миллиарда рублей.

В августе управляющий сообщил, что инвентаризация имущества АО «Связной банк» выявила недостачу в размере 812,9 миллиона рублей. Основная часть недостачи приходится на «прочие активы» (604,7 миллиона рублей). По информации управляющего, недостача образовалась в связи с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов (остатки по счетам на момент проведения инвентаризации не подтверждены документально). Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество, неучтенное на счетах бухгалтерского учета банка, в количестве 37 единиц (земельные участки сельскохозяйственного назначения).

Арбитражный суд Москвы 20 января по заявлению Банка России признал банкротом Связной банк.

Представитель Банка России сообщил на заседании суда, что стоимость имущества Связного банка, по последней оценке, составляет около 12,6 миллиарда рублей, а обязательства — около 12,9 миллиарда рублей. Таким образом, имеется признак банкротства — недостаточность имущества для исполнения обязательств перед кредиторами, констатировал представитель регулятора.

Проблемы у кредитной организации начались в конце 2014 года, когда ее владелец Максим Ноготков получил уведомление о дефолте по долгу, залогом по которому выступал контрольный пакет группы компаний «Связной». Вкладчики с этого момента стали массово выводить деньги из банка. Нарушать обязательные нормативы банк начал с конца марта 2015 года. Контроль над банком в конце апреля перешел от Ноготкова к компании North Financial Overseas Олега Малиса. Руководство Связного банка до последнего момента искало санатора, чтобы избежать отзыва лицензии, но так и не смогло найти его.

АСВ ранее сообщало, что может выплатить вкладчикам банка около 12 миллиардов рублей, за выплатой страхового возмещения могут обратиться порядка 100 тысяч вкладчиков.

По данным ЦБ, по величине активов Связной банк на 1 ноября 2015 года занимал 150-е место в банковской системе РФ.

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Требования к физлицам Связной банка на 15,6 млрд руб выставлены на торги

10:06 01/11/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о проведении электронных торгов, на которые выставлены права требования к физическим лицам на сумму 15,6 миллиарда рублей в рамках банкротства АО «Связной банк».
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