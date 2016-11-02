Арбитраж Москвы признал банкротом Русский трастовый банк

Пресс-служба Арбитражного суда города Москвы

18:55 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) России о признании банкротом АО АКБ "Русский трастовый банк", сообщили РАПСИ в суде.

Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор 16 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского трастового банка. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ тогда сообщил, что "при неудовлетворительном качестве активов АКБ "Русский трастовый банк" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности".

Ранее АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам банка, размер которого составит около 2,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 3 тысяч вкладчиков банка. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 30 августа 2016 года, сообщило агентство.

По величине активов АКБ "Русский трастовый банк" на 1 августа занимал 262-ое место в банковской системе РФ.