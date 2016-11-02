Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
02/11/2016 22:04
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

Арбитраж Москвы признал банкротом Русский трастовый банк

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
18:55 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) России о признании банкротом АО АКБ "Русский трастовый банк", сообщили РАПСИ в суде.

Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор 16 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского трастового банка. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ тогда сообщил, что "при неудовлетворительном качестве активов АКБ "Русский трастовый банк" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности".

Ранее АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам банка, размер которого составит около 2,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 3 тысяч вкладчиков банка. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 30 августа 2016 года, сообщило агентство.

По величине активов АКБ "Русский трастовый банк" на 1 августа занимал 262-ое место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж Москвы признал банкротом Русский трастовый банк

18:55 02/11/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) России о признании банкротом АО АКБ "Русский трастовый банк", сообщили РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд продлил на 72 часа срок задержания экс-прокурора Ленобласти Иванова

21:35 02/11/2016 Петроградский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания подозреваемого во взяточничестве бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд взыскал 100 тыс руб с Жириновского в пользу Митволя

19:34 02/11/2016 Савеловский суд Москвы постановил взыскать с депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского 100 тысяч рублей в пользу политика Олега Митволя по гражданскому иску на один миллион рублей о защите чести и достоинства, сообщила в среду РАПСИ адвокат Зоя Матвеевская.

Адвокаты Натальи Шариной выразили свое несогласие с обвинительным заключением

18:03 02/11/2016 Защита Директора Библиотеки Украинской литературы Натальи Шариной, которой инкриминируется возбуждение ненависти и вражды, а также растрата вверенного ей имущества, выразила свои претензии к обвинительному заключению, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Мещанского суда Москвы.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера