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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт" из Татарстана

Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Татарстан, Россия
10:23 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Камский горизонт" (Набережные Челны), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 3 ноября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). ООО КБ "Камский горизонт" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций", - отмечается в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 октября занимал 537 место в банковской системе РФ.

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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт" из Татарстана

10:23 03/11/2016 Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Камский горизонт" (Набережные Челны), говорится в сообщении регулятора.
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