Суд рассмотрит 12 декабря дело о банкротстве SPV-компании группы "Разгуляй"

Фото: Группа «Разгуляй»

13:35 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 декабря рассмотрение заявления Русского торгово-промышленного банка о признании банкротом ООО «Разгуляй-финанс» (SPV-компания группы «Разгуляй»), говорится в определении суда.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в отношении «Разгуляй-финанс».

Компания обжаловала определение Арбитражного суда Москвы от 11 апреля. Тогда по заявлению Русского торгово-промышленного банка в ООО было введено наблюдение. Временным управляющим ООО «Разгуляй-Финанс» был утвержден Александр Фелинский. Требования банка в размере 201 миллиона рублей включены судом в третью очередь реестра требований кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 28 октября по заявлению ООО «Группа компаний «Русагро» ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Группа «Разгуляй».

В сентябре по ходатайству ПАО «Группа «Разгуляй» рассмотрение дела о банкротстве было отложено в целях мирного урегулирования спора. Юрист ООО «Группа компаний «Русагро» поддержал заявленное ходатайство. Однако стороны не смогли утвердить мировое соглашение.

Кроме того, суд по заявлению ГК «Русагро» признал банкротом ООО «Р-Холдинг», входящее в группу «Разгуляй».

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 10 сахарных заводов, шесть мукомольных предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат.

По данным СМИ, финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 года, тогда группа допустила дефолт по облигациям на 8 миллиарда рублей. С того момента агрохолдинг пытался снизить долг.

Госкорпорация «Внешэкономбанк» 26 ноября 2015 года объявила о выходе из капитала агрохолдинга «Разгуляй» с одновременной продажей своей доли в 19,97% за 33,9 миллиарда рублей. В октябре 2015 года «Внешэкономбанк» и ГК «Русагро» согласовали условия сделки по реструктуризации задолженности предприятий группы «Разгуляй». Сделка включала переуступку группе «Русагро» прав по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй», продажу принадлежащих «Внешэкономбанку» акций ПАО «Группа "Разгуляй» и облигаций «Разгуляя». В ноябре 2015 года ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций группы «Разгуляй».