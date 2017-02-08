Выявлена недостача имущества банка "Адмиралтейский" на 767 млн руб

09:50 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Инвентаризация ООО КБ "Адмиралтейский" выявила недостачу имущества в размере 767,7 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Наибольшая сумма недостачи (418,6 миллиона рублей) связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации документов (кредитных договоров), подтверждающих выдачу кредитов юридическим и физическим лицам.

Арбитражный суд Московского округа в сентябре подтвердил отказ в отмене приказа об отзыве лицензии у банка "Адмиралтейский".

Кассационная инстанция отклонила жалобу ООО "Компания Шаброль", которое является участником банка и владеет долей в уставном капитале в размере 14,634%. Заявитель обжаловал в кассации решение арбитражного суда Москвы от 23 марта, когда было отклонено его заявление о признании незаконным и отмене приказа Центробанка России от 11 сентября 2015 года об отзыве лицензии. Апелляционный суд 15 июня оставил без изменения решение первой инстанции.

Арбитраж посчитал, что приказ издан в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных актов Банка России в пределах предоставленных законом полномочий и не нарушает права и законные интересы ООО, не препятствует их реализации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Кроме того, в марте апелляционный суд отклонил жалобу компании "Шаброль", подтвердив законность открытия конкурсного производства в отношении банка "Адмиралтейский".

Арбитражный суд Москвы 1 февраля по заявлению Банка России признал "Адмиралтейский" банкротом. Суд возложил функции конкурсного управляющего на АСВ.

В суде первой инстанции представитель ЦБ РФ сообщил, что стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла 6,57 миллиарда рублей, в то время как размер обязательств составлял 8,5 миллиарда рублей. Таким образом, размер обязательств превышает размер активов, что указывает на наличие у банка признаков банкротства.

Представитель участника банка в свою очередь заявил, что в отчете, который был составлен временной администрацией, не были отображены данные, которые имеют существенное значение. У банка не было признаков банкротства, а временной администрацией были неправомерно доформированы резервы по ссудной задолженности, считает ООО.

ЦБ РФ 11 сентября 2015 года отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Также банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования регулятора по противодействию легализации преступных доходов.

Деловые СМИ в марте сообщили, что следственный департамент МВД России объявил в международный розыск экс-председателя правления банка "Адмиралтейский" Нину Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.

По данным ЦБ РФ, "Адмиралтейский" по состоянию на 1 сентября 2015 года занимал 274-е место среди российских банков по величине активов.

Банк является участником системы страхования вкладов.